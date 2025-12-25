«Новые люди»: судам нужно вести прямые трансляции заседаний по резонансным делам. Долина поставила рекорд ВС РФ по просмотрам

Чтобы удовлетворить интерес россиян, суды могут обязать во время рассмотрения громких дел вести прямые эфиры.

Депутаты от партии «Новые люди» предложили председателю Верховного суда Игорю Краснову вести прямые трансляции открытых заседаний по резонансным делам.

Это повысит прозрачность правосудия и удовлетворит запрос общества на открытость разбирательств по громким делам. Например, большинство россиян следит за делом с квартирой Ларисы Долиной, которая сначала продала ее, а потом вернула свои деньги, оставив покупателя и без средств, и без жилья.

«Такой ажиотаж вокруг судебного заседания в режиме реального времени свидетельствует о небывалом общественном интересе и доверии граждан к формату открытых трансляций. Сотни тысяч людей следили за ходом процесса в интернете, ожидая объективности и прозрачности правосудия», — утверждают авторы инициативы.

Также депутаты привели статистику, по которой трансляцию судебного заседания по делу Долиной посмотрело порядка 363 тыс. человек. Это стало самым просматриваемым эфиром в истории Верховного суда.