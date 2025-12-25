8085 КПК БСН Моб
Право выбирать зарплатный банк в момент заключения трудового договора хотят прописать в ТК

Пока что трудовое законодательство не предусматривает возможности выбора кредитной организации для начисления зарплаты на этапе заключения трудового договора. Это хотят изменить, чтобы работодатели не злоупотребляли своим положением.

25 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому сотрудники смогут в момент заключения трудового договора выбрать банк для начисления зарплаты.

Сейчас в законе прямо не указано, что работник может при трудоустройстве выбрать любой удобный банк, в котором он будет получать выплаты.

«Отсутствие четкого нормативного закрепления момента выбора кредитной организации работником в процессе трудоустройства приводит к появлению возможности у работодателя навязывать выбор определенной кредитной организации, что в последующем приводит к сложной процедуре отказа работника от взаимодействия с ней», — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что изменения установят законодательный барьер, который будет препятствовать принуждению работников к выбору определенной кредитной организации, выгодной работодателю.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

  • bogdanovv

    как же они этим задолбали, уже годами одно и тоже

  • LIrina-1973

    Даже если кто-нибудь скажет депутатам, что в ТК давным-давно прописан выбор работником способа получения заработной платы, полагаю, что ничего не изменится. Ибо это один из самых беспроигрышных способов изобразить заботу о населении.

