Право выбирать зарплатный банк в момент заключения трудового договора хотят прописать в ТК
25 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому сотрудники смогут в момент заключения трудового договора выбрать банк для начисления зарплаты.
Сейчас в законе прямо не указано, что работник может при трудоустройстве выбрать любой удобный банк, в котором он будет получать выплаты.
«Отсутствие четкого нормативного закрепления момента выбора кредитной организации работником в процессе трудоустройства приводит к появлению возможности у работодателя навязывать выбор определенной кредитной организации, что в последующем приводит к сложной процедуре отказа работника от взаимодействия с ней», — сказано в пояснительной записке.
Авторы инициативы считают, что изменения установят законодательный барьер, который будет препятствовать принуждению работников к выбору определенной кредитной организации, выгодной работодателю.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
Комментарии3
как же они этим задолбали, уже годами одно и тоже
Даже если кто-нибудь скажет депутатам, что в ТК давным-давно прописан выбор работником способа получения заработной платы, полагаю, что ничего не изменится. Ибо это один из самых беспроигрышных способов изобразить заботу о населении.