📌 ФНС назвала главные изменения по налогам на имущество с 2026 года. Для организаций и физлиц

Изменится порядок налогообложения отдельных видов имущества. Перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, будут готовить на месяц дольше, чтобы включать туда объекты, построенные в течение 4 квартала прошлого года.

Налоговики рассказали о новых правилах налогообложения имущества бизнеса и физлиц с 2026 года.

Так, введена льгота по транспортному налогу для Героев СССР, Героев РФ, кавалеров ордена Славы трех степеней. Они будут освобождены от уплаты в отношении одного автомототранспортного средства с максимальной суммой налога. Исключение – дорогие авто по п. 2 ст. 362 НК.

Также установили условия льготы по транспортному налогу для сельхозтоваропроизводителей. Они освобождаются от уплаты налога в отношении тракторов, комбайнов, самоходных машин для перевозки и внесения минеральных удобрений, специальных или специализированных автотранспортных средств, используемых в течение года (независимо от срока фактического использования в течение налогового периода) при сельскохозяйственных работах для производства с/х продукции.

Кроме того, установили основания для внесения единых недвижимых комплексов в ежегодный региональный перечень объектов торгово-офисного назначения, для которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. В приказ ФНС от 30.06.2020 № ЕД-7-21/409@ внесут изменения о составе и формате сведений для такого перечня.

Предельный срок формирования списка продлили до 1 марта текущего года. Это позволит включить в перечень объекты недвижимости, образованные в течение IV квартала предшествующего года.

Также с налогового периода 2026 года:

освободили от уплаты налога на имущество организации — за здания, строения, помещения, предоставленные в безвозмездное пользование для размещения участков исправительных центров уголовно-исполнительной системы;

распространили вычеты при налогообложении недвижимого имущества (кадастровая стоимость 600 кв. м за один земельный участок, 5 кв. м за квартиру и 7 кв. м за жилой/садовый дом на каждого несовершеннолетнего ребенка) — на имеющих трех и более детей до достижения старшим 18 лет или 23 лет, если он учится очно;

добавили исключение из нормы подп. 2.1 п. 2 ст. 406 НК о возможности установления максимальной ставки по налогу на имущество физлиц в размере 2,5% для объектов недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 млн руб. — для незавершенных МКД.

С 1 января 2026 года налоговое уведомление физлицу — не ИП пришлют независимо от наличия положительного сальдо на ЕНС.

Если после получения налогового уведомления будет сформировано положительное сальдо ЕНС, его сумма будет засчитываться в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате указанных налогов.

Подробности указаны в письме ФНС от 01.12.2025 № БС-4-21/10740@.

