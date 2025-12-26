Минпромторг будет сокращать параллельный импорт косметики и электроники

В министерстве считают, что отечественные производители существенно заместили иностранных на рынке косметики, легкой промышленности и радиоэлектронной продукции.

Российские производители косметики и радиоэлектроники уже существенно заместили компании из недружественных стран, поэтому Минпромторг собирается сокращать список товаров, на которые действует механизм параллельного импорта.

«Сокращение коснется, в первую очередь, тех номенклатур, по которым достигнуто существенное замещение за счет российских производителей (косметика, радиоэлектронная продукция, легкая промышленность) или производителей из дружественных стран», — сказали в министерстве.

Кроме того, в перечне кроме кода ТН ВЭД ЕАЭС и средства индивидуализации будут учитывать номера государственной регистрации в госреестре товарных знаков и знаков обслуживания.

Такие изменения позволят распространить механизм параллельного импорта на графические или комбинированные товарные знаки.

