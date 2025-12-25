Можно ли перейти на АУСН с УСН 1% и что делать, если превысили лимит: свежие материалы в Клерк.Консультациях
В сервисе Клерк.Консультации эксперты каждый день отвечают пользователям на самые животрепещущие вопросы. Под конец 2025 года актуальная тема — переход на АУСН: кому можно, а кто не имеет права на это.
Пользователь интересуется, можно ли перейти на АУСН, если ИП на УСН 1% уже платит НДС. 1% потому — что деятельность ведут в регионе с льготными ставками.
Эксперт Наталья Васильева объяснила, что ИП на УСН вправе перейти на АУСН с 1-го числа любого месяца года. То, что ИП платит НДС, не мешает переходу. После перехода на АУСН НДС платить не нужно.
Однако есть важный нюанс — если доход за 2025 год превысил 60 млн рублей, права на АУСН уже нет. В этом случае перейти на АУСН с 2026 года нельзя — даже если в текущем году доходы снизятся.
Также эксперты объяснили:
как при УСН 6% и НДС 5% считать 1% с доходов ИП в 2026 году;
можно ли учесть в расходах ИП коммуналку за прошлые месяцы для НДФЛ при переходе с УСН на ОСНО;
нужно ли платить страховые взносы за директора без зарплаты при нулевой деятельности ООО.
