Есть новые правила учета доходов по налогу прибыль с 2026 года

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе) с изменениями в НК установил, что при передаче имущества (работ, услуг) в счет погашения ранее возникших денежных обязательств необходимо учесть выручку от реализации, равной величине этого погашаемого обязательства (новый абзац п. 2 ст. 249 НК).

Также с 2026 года дополнен перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы (п. 1 ст. 251 НК). Согласно новому подпункту 68, это средства, полученные налогоплательщиком в качестве компенсации его убытков от изъятия его имущества для государственных и муниципальных нужд. Но кроме средств, полученных в качестве компенсации убытков, ранее учтенных для целей налогообложения.

Еще в перечень необлагаемых доходов добавили средства, перечисленные организации-застройщику со счетов эскроу, при наличии не сданных в эксплуатацию иных объектов, которые предусмотрены договором участия в долевом строительстве.