Какие изменения в учете расходов по налогу на прибыль с 2026 года

В НК РФ введены новые правила учета затрат, а также ряд положений утратил силу.

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе) с изменениями в НК установил, что нельзя применять повышающий коэффициент 2 к расходам по лицензионным платежам, если договором предусмотрена возможность передачи по сублицензии (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК).

Сомнительным разрешено признавать долг по штрафам, пеням и санкциям, подтвержденный судом по договорам, задолженность по которым также сомнительная. Речь идет о долге, возникшем при реализации товаров, выполнении работ или оказании услуг (п. 1 ст. 266 НК).

Расходы банков и коллекторов на покупку кредитов теперь можно признаваться безнадежными долгами (п. 2 ст. 266 НК).

Согласно новому подп. 48.15 п. 1 ст. 264, организатор азартных игр может учесть в составе прочих расходов сумму выигрыша, выплачиваемую в букмекерской конторе или тотализаторе участнику азартной игры.

Уточнено условие для создания резерва на проведение особо сложного и дорогого капремонта: такие работы не проводили в трех предыдущих годах.

Также дополнен перечень внереализационных расходов: можно признать целевые отчисления от азартных игр их организатора в букмекерской конторе в размере и порядке, которые предусмотрены ст. 6.2 закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ о госрегулировании азартных игр (новый подп. 19.16 ст. 265 НК).

Ряд норм об учете расходов утратил силу:

теперь амортизации подлежит имущество, приобретенное или созданное за счет бюджетных средств целевого финансирования;

больше нельзя учесть в прочих расходах затраты на приобретение медизделий для диагностики (лечения) коронавируса по перечню Правительства, а также на их сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования;

больше нельзя учесть во внереализационных расходах стоимость имущества (вкл. деньги), предназначенного для предупреждения и предотвращения , диагностики и лечения ковида, безвозмездно переданного медорганизациям-НКО, госструктурам, унитарным предприятиям.

Кроме того, ограничения по учету убытков прошлых лет в размере 50% налоговой базы продлили до 2030 года (п. 2.1 ст. 283 НК).