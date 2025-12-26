Число заказов по социальным контрактам выросло в 14 раз

С 2022 года число социальных заказов увеличилось в 14 раз — до 2,2 тыс. Социальные контракты охватили шесть отраслей: образование, здравоохранение, соцзащиту, занятость населения, спорт и туризм.

С 2025 года социальный заказ работает в 84 субъектах РФ, а в 2026 году его запустят в Луганской Народной Республике в сфере обучения сотрудников молодежной политики.

«В текущем году введено регулирование "обратной связи" в соцзаказе. Это позволяет при финансировании социальной сферы перейти от принципа "потребляем то, что производим" к "производим то, что востребовано и необходимо населению"», — сказала заместитель директора департамента бюджетной методологии Минфина Вероника Сергеева.

Социальный заказ могут распространить на сферу высшего образования и другие направления. С 2026 года он будет действовать при организации переподготовки федеральных госслужащих.