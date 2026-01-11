8099 ОК БСН моб
Декларация по налогу на прибыль

📝 Какие изменения в декларации по налогу на прибыль с 2026 года

ФНС обновила форму, формат и порядок заполнения налоговой декларации по прибыли организаций.

Изменения в декларацию по налогу на прибыль внес приказ ФНС от 03.10.2025 N ЕД-7-3/855@. Это:

  • новый Лист 5.1 — для операций с цифровой валютой;

  • в Лист 08 «Корректировки, связанные с ценообразованием»: — включили поле, где отражают уникальный номер контракта (кредитного договора), который присваивает банк. Этот номер должен соответствовать договору, сведения о котором отразили в реквизитах «Номер договора» и «Дата договора» при

    внешнеторговых сделках;

  • в Листе 02 «Расчет суммы налога»— исключили строки 130, 170, 171 о налоге в региональный бюджет.

Эти новшества следует учитывать при заполнении декларации за налоговый период 2025 года.

