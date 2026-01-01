✉ В 2026 году вводится новый порядок получения сводных налоговых уведомлений

Ограничат возможность получения уведомлений на бумаге, а также расширят отправку сразу в личный кабинет на Госуслугах.

На основании Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ в п. 2 ст. 11.2 НК введена норма, не допускающая направление лицом, получившим доступ к личному кабинету налогоплательщика, уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе в отношении налоговых уведомлений.

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления будут автоматически направляться в личный кабинет на Едином портале госуслуг — для граждан, зарегистрированных в ЕСИА. то есть дополнительные заявления в налоговые органы больше не потребуются.

Об этих новшествах относительно налоговых уведомлений физлицам по налогам на имущество (и иногда НДФЛ) рассказала замначальника отдела оказания государственных услуг УФНС по Новгородской области Юлия Федорова.