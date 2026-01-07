👏 В 2026 году будет введена единая форма уведомлений для УСН: образец

Для упрощенки отменят разные бланки уведомлений, заполняемые в зависимости от ситуации применения УСН.

Сейчас для разных ситуаций — переход на УСН, смена объекта налогообложения, утрата права на спецрежим, прекращение деятельности на УСН, добровольный отказ от упрощенки — применяются отдельные бланки.

С 1 июля 2026 года будет использоваться единый бланк уведомления, где нужную ситуацию надо отметить галочкой и заполнить необходимые поля.

Единое уведомление по УСН (проект ФНС 2026)

Это следует из проекта приказа ФНС, который опубликован на официальном портале.