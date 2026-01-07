👏 В 2026 году будет введена единая форма уведомлений для УСН: образец
Сейчас для разных ситуаций — переход на УСН, смена объекта налогообложения, утрата права на спецрежим, прекращение деятельности на УСН, добровольный отказ от упрощенки — применяются отдельные бланки.
С 1 июля 2026 года будет использоваться единый бланк уведомления, где нужную ситуацию надо отметить галочкой и заполнить необходимые поля.
Это следует из проекта приказа ФНС, который опубликован на официальном портале.
