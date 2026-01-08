Налоговики назвали ситуации, когда с 2026 года в чеке допустима прежняя ставка НДС 20%

С повышением с 1 января 2026 года ставки налога на добавленную стоимость до 22% меняются и форматы фискальных документов ККТ.

УФНС разъяснило, что указание в кассовом чеке старой ставки НДС 20% с 1 января 2026 года допустимо только в определенных ситуациях. В частности:

при возврате товара с 01.01.2026, если он был реализован до 2026 года ;

формировании кассового чека коррекции с 01.01.2026 по расчету, совершенному до 2026 года ;

если предоплата за товар получена до 2026 года , а реализация была после 1 января 2026;

предмет расчета передан до 2026 года без оплаты, а оплата произведена после 1 января 2026.

Вся контрольно-кассовая техника должна быть обновлена и иметь возможность формировать кассовые чеки с указанием новой ставки 22%.

Но пока производители программного обеспечения дорабатывают прошивку касс и учетных систем, налоговики в течение первого квартала 2026 года штрафовать за НДС со ставкой 20% в чеках не будут.

При этом пользователи ККТ должны формировать налоговую отчетность с учетом новой ставки НДС 22%.

По расчетам в период с 1 января 2026 и до обновления ККТ и ПО, ФНС не будет требовать формирования кассовых чеков коррекции с новой ставкой НДС.