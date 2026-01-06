8092 ОК Общ моб 1
Стандартный вычет

👦 👧 Для стандартного вычета на детей с 2026 года новые правила

Для детского вычета перестанут учитывать все доходы физлица.

Для расчета лимита по доходу в 450 000 рублей, до которого положены стандартные вычеты на детей по НДФЛ, с 2026 года будет учитываться только основная налоговая база, а не все доходы физлица (абз. 16 и 17 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

То есть теперь лимит формируют исключительно доходы, входящие в основную налоговую базу по НДФЛ: зарплата и выплаты по договорам гражданского-правового характера, облагающиеся налогом по общей прогрессивной шкале — 13, 15, 18, 20 и 22%.

А доходы, не входящие в основную налоговую базу и облагаемые по альтернативной шкале (например, дивиденды, проценты по депозитам, региональные надбавки и аналогичные выплаты), не влияют на определение лимита и не учитываются при его расчете.

В 2026 году суммы стандартных вычетов на детей не изменились и составили:

  • 1 400 руб. — на первого ребенка;

  • 2 800 руб. — на второго;

  • 6 000 руб. — на третьего и последующих детей.

Автор

Контур

Что нужно знать предпринимателю про налоговую реформу 2026 года

Налоговая реформа 2026 — это не просто очередные поправки в НК, а действительно масштабные изменения, которые меняют правила игры. Реформа затрагивает ключевые элементы налоговой системы — НДС, спецрежимы, НДФЛ и не только. Рассказываем, какие нововведения ждут бизнес.

Что нужно знать предпринимателю про налоговую реформу 2026 года

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    хоть бы их отменили бы. как отменили стандартные вычеты на самого налогоплательщика

    Особенно на первых двух ребятёнков.

    Ну что это за помощь 182 и 364 рубля?

    Да ещё и пользуются им в основном не в столицах. работающие практически на минималках. Доход в 450 у многих людей достаточно быстро набегает.

