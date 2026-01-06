👦 👧 Для стандартного вычета на детей с 2026 года новые правила

Для расчета лимита по доходу в 450 000 рублей, до которого положены стандартные вычеты на детей по НДФЛ, с 2026 года будет учитываться только основная налоговая база, а не все доходы физлица (абз. 16 и 17 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

То есть теперь лимит формируют исключительно доходы, входящие в основную налоговую базу по НДФЛ: зарплата и выплаты по договорам гражданского-правового характера, облагающиеся налогом по общей прогрессивной шкале — 13, 15, 18, 20 и 22%.

А доходы, не входящие в основную налоговую базу и облагаемые по альтернативной шкале (например, дивиденды, проценты по депозитам, региональные надбавки и аналогичные выплаты), не влияют на определение лимита и не учитываются при его расчете.

В 2026 году суммы стандартных вычетов на детей не изменились и составили: