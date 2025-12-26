СФР: выплаты по больничным выросли, но не потому что россияне стали чаще болеть

Средняя стоимость одного дня больничного в 2025 году составила 1 831 рубль.

Стоимость одного дня при выплате больничных листов по России в 2025 году составила 1 831,91 руб., сообщил СФР.

«Средняя по стране стоимость одного дня болезни в 2024 году составляла 1 495,57 рублей, а в 2025 году — уже 1 831,91 рубль», — говорится в сообщении.

Это связано с ростом выплат по больничным, а не с тем, что россияне стали чаще оформлять больничные листы, уточнил фонд.

«Количество выданных электронных листов нетрудоспособности остается на уровне 2024 года. Рост затрат является закономерным и управляемым следствием целенаправленной социальной политики государства», — добавили в Соцфонде.

На следующий год расходы на больничные также учтены с учетом их роста.

Таким образом, увеличение расходов — это не симптом какой-либо проблемы, а отражение последовательной работы по укреплению социальных гарантий, заверил СФР.