Уплату утильсбора перенесут на декабрь 2026 года

Чтобы крупные производители автомобилей не допустили просрочек в выплате зарплат, Минпромторг решил отсрочить уплату утилизационного сбора.

25 декабря 2025 года Минпромторг опубликовал проект постановления, по которому до декабря 2026 будет действовать отсрочка уплаты утилизационного сбора. Это касается крупнейших производителей автомобильной техники и прицепов.

На декабрь 2026 года перенесут срок оплаты утильсбора за четвертый квартал 2025 года и за первый, второй и третий кварталы 2026.

«[Проект позволит] решить проблему дефицита оборотных средств у организаций автомобилестроения и избежать угрозы просрочек по выплате заработной платы сотрудникам, выплатам по иным обязательным платежам, а также позволит осуществить опережающую закупку комплектующих для беспрерывного производства», — сказано в пояснительной записке.

В декабре 2025 года начали действовать новые правила расчета утилизационного сбора. Базовая ставка теперь зависит от типа и объема двигателя, а его мощность влияет на коэффициент по прогрессивной шкале.