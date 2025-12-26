ФНС: облагается ли НДС в 2026 году возврат долга за прошлые годы

Ситуация: заказчик фирмы не платил по реализации с 2024 года, теперь по решению суда выплачивает долг, сумма которого переносится на 2026 год.

Но с 2026 года компания станет плательщиком НДС (по ставке 22%). Облагается ли НДС то, что будет поступать в 2026 году, спросили в чате ФНС.

Постоплата не облагается НДС, ответили налоговики.

