Таможня запустит обмен данными СИТЕС с Китаем в 2026 году
В 2026 году Федеральная таможенная служба (ФТС) запустит пилотный проект по обмену данными из сертификатов СИТЕС с Китаем.
Сертификат СИТЕС нужен для ввоза и вывоза дикой фауны и флоры, которые под угрозой исчезновения. Это касается не только животных и растений, но и их частей, а также изделий из них.
Заместитель руководителя ФТС Алексей Тимофеев рассказал, что с таможенной службой Китая уже ведут комплекс совместных проектов, чтобы упростить таможенные процедуры.
«Достигнута договоренность о пилотном запуске в рамках механизма "единого окна" обмена электронными данными из сертификатов СИТЕС в 2026 году», — сказал Тимофеев.
Сейчас специалисты ведут техническую работу, чтобы наладить обмен между странами.
