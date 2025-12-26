Таможня запустит обмен данными СИТЕС с Китаем в 2026 году

Чтобы упростить таможенные процедуры и создать «зеленый коридор», Россия и Китай запустят обмен данными из сертификатов СИТЕС.

В 2026 году Федеральная таможенная служба (ФТС) запустит пилотный проект по обмену данными из сертификатов СИТЕС с Китаем.

Сертификат СИТЕС нужен для ввоза и вывоза дикой фауны и флоры, которые под угрозой исчезновения. Это касается не только животных и растений, но и их частей, а также изделий из них.

Заместитель руководителя ФТС Алексей Тимофеев рассказал, что с таможенной службой Китая уже ведут комплекс совместных проектов, чтобы упростить таможенные процедуры.

«Достигнута договоренность о пилотном запуске в рамках механизма "единого окна" обмена электронными данными из сертификатов СИТЕС в 2026 году», — сказал Тимофеев.

Сейчас специалисты ведут техническую работу, чтобы наладить обмен между странами.