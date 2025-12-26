Минфин уточнил, как подтвердить передачу имущества для налога на прибыль и освобождения от НДС

Безвозмездно переданное на цели СВО имущество учитывают во внереализационных расходах. Но понадобится первичный документ.

В письме от 17.10.2025 № 03-07-07/100767 Минфин пояснил, какие документы могут подтвердить факт бесплатной передачи имущества на нужды специальной военной операции в целях освобождения от НДС и для налога на прибыль.

С 1 июля 2025 года стоимость имущества, работ, услуг, безвозмездно переданных воинским частям на нужды СВО, включают в состав внереализационных расходов. Но факт получения имущества и цели его использования нужно подтвердить документом, подписанным командиром (руководителем) указанных воинской части или организации.

Какие это должны быть документы – НК не указывает.

Но п. 4 ст. 9 закона № 402-ФЗ о бухучете предусмотрено, что первичные учетные документы должны составляться по формам, утвержденным руководителем организации, и содержать все обязательные реквизиты.

Таким образом для учета в расходах и применения налоговых льгот по подп. 29 п. 2 ст. 146 НК в качестве документа, подтверждающего факт безвозмездной передачи для нужд СВО, можно использовать документ, который оформляется в отношении соответствующего факта хозяйственной жизни, считает Минфин.

То есть специальных требований нет.

Подробнее о том, как рассчитывать налоги и составлять налоговую отчетность по требованиям 2026 года, расскажем на обновленном курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы подготовитесь к налоговой реформе-2026, чтобы работать без ошибок уже с 1 января 2026 г.

Цена курса со скидкой 67%: 10 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.