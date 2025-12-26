8081 Каталог Моб
Наличные деньги

👀 Центробанк выпустил новую банкноту 1 000 рублей

В обращение запустили новую тысячу. На ней изображены символы Нижнего Новгорода.

26 декабря 2025 года Центробанк ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 1 тыс. рублей.

Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотной стороне — Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р, Дворец земледельцев в Казани.

Новый дизайн купюры 1 000 рублей, лицевая сторона.
Новый дизайн купюры 1 000 рублей, оборотная сторона.

«На банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкноты», — сказано на сайте регулятора.

Модернизированная купюра будет поступать в оборот постепенно, ее обязаны принимать наравне с банкнотами образца 1997 года.

Автор

Ольга Ульянова
