В 2025 году компания на УСН, а с 2026 – платит НДС. Как будет облагаться постоплата

Если отгрузка состоится в 2026 году, то полностью облагается НДС.

ООО на доходно-расходном УСН с 2026 года станет плательщиком НДС. В 2025 получили предоплату 50%, а реализация и остальная оплата будут в 2026 году.

Как в таком случае оформляются документы и платится НДС, спросили в чате ФНС.

Отгрузка, которая состоится в 2026 году, будет полностью облагаться НДС, ответили налоговики. Это предусмотрено п. 1 ст. 167 НК.

Подробно разберем все изменения налоговой реформы-2026 на новом курсе повышения квалификации «Налоговая реформа ー 2026: НДС, спецрежимы и новые тарифы». Вы узнаете, как рассчитывать НДС 22%, НДФЛ и страховые взносы, работать на УСН и АУСН, принимать стратегические решения и эффективно взаимодействовать с налоговыми органами.

Цена курса со скидкой 74%: 7 900 ₽ вместо 29 990 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 24 ак. часа.