🎄 Сколько и на что россияне планируют потратить на Новый год 2026: итоги опроса ВЦИОМ

За новогодние праздники россияне потратят около 60 тысяч рублей.

Почти 60 тысяч рублей в среднем собираются потратить россияне во время празднования Нового года.

Такие результаты получил ВЦИОМ.

В среднем за Новый год россияне планируют потратить 59 тысяч 824 рубля, из них:

почти 13 тыс. рублей — на новогодний стол ;

21 тыс. — на подарки близким;

24 тыс. — на елки для детей, туристические поездки, посещение театров и ресторанов.

В 2024 году россияне планировали потратить больше: 62 тысячи 655 рублей.

24% опрошенных в новогодние и рождественские каникулы собираются ходить в гости, по 19% — будут работать и гулять на природе, 17% планируют кататься на коньках, на лыжах, санках, 15% — посетят театр, концерт, сходят в кино.

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.