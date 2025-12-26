🎄 Сколько и на что россияне планируют потратить на Новый год 2026: итоги опроса ВЦИОМ
Почти 60 тысяч рублей в среднем собираются потратить россияне во время празднования Нового года.
Такие результаты получил ВЦИОМ.
В среднем за Новый год россияне планируют потратить 59 тысяч 824 рубля, из них:
почти 13 тыс. рублей — на новогодний стол;
21 тыс. — на подарки близким;
24 тыс. — на елки для детей, туристические поездки, посещение театров и ресторанов.
В 2024 году россияне планировали потратить больше: 62 тысячи 655 рублей.
24% опрошенных в новогодние и рождественские каникулы собираются ходить в гости, по 19% — будут работать и гулять на природе, 17% планируют кататься на коньках, на лыжах, санках, 15% — посетят театр, концерт, сходят в кино.
В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.
