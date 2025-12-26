Налоговики начали запрашивать у селлеров информацию о происхождении товаров

В декабре 2025 года продавцы маркетплейсов начали массово получать от ФНС требования подтвердить легальность происхождения товаров.

Некоторые из предпринимателей, которые работают с товарами из Китая или Турции, сразу получают доначисления НДС на импорт. Об этом сказано на сайте Центра развития предпринимательства Московской области.

Раньше ФНС и маркетплейсы проводили совместные акции по поиску дробления бизнеса. Это стало возможным, потому что с января 2025 года площадки передают данные о своих партнерах в налоговую.

15 декабря 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о запуске проекта по борьбе с серым импортом на маркетплейсах. Ответственные будут готовить дорожную карту до 31 марта 2026 года.

