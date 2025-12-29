💢 Торговля в сфере e-commerce выросла на 30% в 2025 году. Мантуров: мы одни из лучших в мире

Объем рынка электронной коммерции достиг 13,5 трлн рублей. Причем гармонично развивается вся торговля, а не только онлайн.

Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что в 2025 году торговля на основных электронных площадках выросла на 30%. Объем e-commerce составил 13,5 трлн рублей.

«Мы действительно одни из лучших в мире по срокам доставки, по качеству товаров, которые реализуются через наши площадки онлайн-торговли», — заявил Мантуров в эфире телеканала «Россия-24».

Также он добавил, что торговля активно развивается за счет цифровизации и роботизации.

Объем внутренней торговли в России увеличился на 2,5% год к году — до 55 трлн рублей. Также премьер отметил, что гармонично растет как онлайн-торговля, так и офлайн продажи: стало больше торговых площадок и распределительных центров.