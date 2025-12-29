Кто в 2026 году досрочно выйдет на пенсию

Доцент Финансового университета при Правительстве Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году жители Крайнего Севера смогут выйти на пенсию досрочно.

В 50 лет выйдут на пенсию мужчины с 25-летним стажем, а в 45 лет — женщины с 20-летним стажем. Такие условия доступны рыбакам, оленеводам и охотникам-промысловикам.

«Кроме того, досрочный выход предусмотрен для занятых на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах: при выработке не менее 10 лет для мужчин и 7,5 лет для женщин и при страховом стаже не менее 20 лет и 15 лет соответственно», — сказал Игорь Балынин.

Раньше на пенсию выйдут и 50-летние женщины, которые не менее 20 лет проработали на лесозаготовках, в пенитенциарных учреждениях или водителями пассажирского транспорта. У мужчин, которые работали в таких учреждениях, стаж должен быть 25 лет, а пенсионный возраст — 55 лет.

Также оформить пенсию раньше смогут 50-летние женщины, которые 15 лет работали трактористами-машинистами в аграрной отрасли или машинистами дорожных и строительных машин. Вместе с этим у них должен быть страховой стаж 20 лет.

На досрочную пенсию могут уйти многодетные матери пяти и более детей, которым исполнилось 50 лет. В 56 лет пенсия положена тем, кто родил четырех, а в 57 — трех детей. Важно, что дети должны достичь восьмилетнего возраста, а для назначения выплат нужно заработать минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.