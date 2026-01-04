✅ Какой минимальный размер страховых взносов за директора в 2026 году: сумма + пример расчета

С 2026 года впервые установлена минимальная база для начисления взносов за директора — единоличного исполнительного органа (ЕИО).

Коммерческие организации будут платить страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и соцстрахование по временной нетрудоспособности и материнству за руководителя-директора по ЕГРЮЛ с базы в размере не ниже федерального МРОТ (п. 1 ст. 421 НК).

Напомним, в 2026 году федеральный МРОТ — 27 093 рубля.

Нововведение касается случаев, когда директору начисляется зарплата ниже МРОТ или не начисляются вообще облагаемые взносами выплаты.

Минимальный размер взносов с зарплаты директора в 2026 году — 8 127,90 рубля.

Пример расчета Руководителю в январе 2026 начислили зарплату 1 500 рублей, а в феврале с учеетом премии — 30 000. Работодатель применяет общие тарифы взносов. Взносы за январь бухгалтер начислит исходя из МРОТ — 8 127,90 рубля (27 093 × 30%), за февраль — 9 000 рублей (30 000 × 30%).

А взносы на травматизм в Соцфонд уплачиваются по-прежнему — с фактически начисленной зарплаты.

Эти разъяснения привела главный государственный налоговый инспектор отдела оказания госуслуг УФНС по г. Севастополь Елена Маслова.