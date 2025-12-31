Существенно расширены возможности работодателей возмещать расходы на охрану труда

С 22 декабря 2025 года Минтруд расширил возможности финансирования предупредительных мер для предприятий.

В перечень возмещаемых затрат добавлены расходы:

на обучение для новых категорий работников;

манекены-тренажеры;

вендинговое оборудование для СИЗ;

системы для дистанционных медосмотров;

блоки тахографов;

комплектующие для аптечек;

системы дистанционного контроля безопасности.

Также предусмотрено финансирование оснащения медпунктов и упрощена подача заявлений в электронном виде.

Приказ Минтруда об этом от 08.08.2025 № 497н вступил в силу с 22 декабря 2025 года.

«Мы значительно расширили возможности работодателей по возмещению расходов <…>. Это позволит бизнесу более гибко инвестировать в современные технологии охраны труда и обеспечивать своевременную компенсацию даже за расходы, понесенные в конце финансового года. Кроме того, мы предусмотрели финансирование оснащения медпунктов. Главная цель этих изменений – повышение защищенности работников», – отметил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Одновременно сроки подачи документов на возмещение увеличены, а сама процедура упрощена.

Так, с 2026 года компании смогут обращаться за возмещением расходов до 20 декабря, а заявление можно подать и в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью через личный кабинет на сайте СФР.

СПРАВКА: ежегодно Соцфонд возмещает работодателям средства на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваемости сотрудников. Объем ассигнований на предупредительные меры ежегодно увеличивается. В 2025 году предусмотрено 35,76 млрд рублей, в 2026 году запланировано 42,1 млрд.