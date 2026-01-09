Россияне выбрали населенные пункты, которые подключат к мобильному интернету в 2026 году

Ряд деревень и сел подключат к высокоскоростному мобильному интернету в 2026 году в приоритетном порядке.

Минцифры подвело итоги голосования за населенные пункты, где проживает от 100 до 1 000 человек, которые подключат к высокоскоростному мобильному интернету в приоритетном порядке в 2026 году. Всего в следующем году он появится в 1,5 тыс. деревень и сел. Здесь установят базовые станции 2G/4G.

Голосование в 2025 году длилось с 25 августа по 9 ноября, в нем приняли участие почти 600 тыс. человек. Отдать свой голос по почте или на Госуслугах могли совершеннолетние россияне, кроме жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Через Госуслуги отдали свои голоса более 367 тыс. человек, по почте — свыше 221 тыс.

Самыми активными регионами по голосованию стали Башкортостан, Татарстан, Омская, Ульяновская и Челябинская области.

«Окончательный список населенных пунктов, в которых в 2026 году появится мобильный интернет, будет сформирован после проверки соответствия выбранных поселений требованиям для подключения», — сообщает Минцифры.

Как узнать, попал ли населенный пункт в список:

Зайти на страницу голосования на Госуслугах.

Под надписью «Статус подключения» в поисковом поле вписать населенный пункт, по нему появится статус.

Голосование за подключение к интернету малочисленных населенных пунктов проходит с 2021 года. За это время связь появилась почти в 7 тыс. деревень и сел. Голосование будет и в 2026 году.

Минцифры заверяет, что продолжает установку базовых станций: до 2030 года связь должна быть во всех населенных пунктах с численностью от 100 до 1 000 человек.