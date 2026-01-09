Россияне выбрали населенные пункты, которые подключат к мобильному интернету в 2026 году
Минцифры подвело итоги голосования за населенные пункты, где проживает от 100 до 1 000 человек, которые подключат к высокоскоростному мобильному интернету в приоритетном порядке в 2026 году. Всего в следующем году он появится в 1,5 тыс. деревень и сел. Здесь установят базовые станции 2G/4G.
Голосование в 2025 году длилось с 25 августа по 9 ноября, в нем приняли участие почти 600 тыс. человек. Отдать свой голос по почте или на Госуслугах могли совершеннолетние россияне, кроме жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Через Госуслуги отдали свои голоса более 367 тыс. человек, по почте — свыше 221 тыс.
Самыми активными регионами по голосованию стали Башкортостан, Татарстан, Омская, Ульяновская и Челябинская области.
«Окончательный список населенных пунктов, в которых в 2026 году появится мобильный интернет, будет сформирован после проверки соответствия выбранных поселений требованиям для подключения», — сообщает Минцифры.
Как узнать, попал ли населенный пункт в список:
Зайти на страницу голосования на Госуслугах.
Под надписью «Статус подключения» в поисковом поле вписать населенный пункт, по нему появится статус.
Голосование за подключение к интернету малочисленных населенных пунктов проходит с 2021 года. За это время связь появилась почти в 7 тыс. деревень и сел. Голосование будет и в 2026 году.
Минцифры заверяет, что продолжает установку базовых станций: до 2030 года связь должна быть во всех населенных пунктах с численностью от 100 до 1 000 человек.
а те которых отключили в 2025 годе ? их кто выбирал?
да, кстати, вот приблизительно под конец августа и стали выключать!
с тех пор.....
всё время говорят - шоп не летали!
но всё равно летают!
а интернет - нЭт ! Не летает! и даже не ползает!
мда.... и ещё вопросик возник
их сначала подключат, а потом отключат?
или сначала отключат, а потом начнут станции строить, подключать будут?