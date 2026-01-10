85 млн записей внесено в электронные трудовые книжки в 2025 году

Новые сведения для электронных трудовых книжек передают по результатам приема на работу, перевода на другую должность или увольнения, а также в случае выбора работником формы ведения книжки.

В 2025 году 2,3 млн компаний и предпринимателей с наемными работниками направили данные для электронных трудовых книжек. Всего к декабрю поступило 85 млн сведений о различных кадровых событиях, сообщает СФР.

Информация о них обновляется практически сразу после того, как работодатель направил информацию в Социальный фонд.

ЭТК обеспечивает сотрудникам прямой доступ к сведениям о профессиональной деятельности без участия работодателя. Это позволяет оперативно отслеживать кадровые изменения и при необходимости представлять данные в различные организации, в том числе для получения услуг. Электронная книжка также удобна при дистанционной работе.

Сведения электронной книжки всегда доступны в личном кабинете на портале Госуслуг в виде цифрового документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. В клиентских отделениях Соцфонда, МФЦ или у работодателя можно также получить сведения на бумаге с подписью и печатью. Оба документа юридически равнозначны.

Работодатели предоставляют данные только за периоды работы сотрудника у них.