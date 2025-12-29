За отсутствие раздельного учета при работе по госконтрактам установили штрафы

Добавили новые статьи в КоАП об ответственности за несоблюдение требований о ведении раздельного учета.

Должностных лиц будут штрафовать за отсутствие раздельного учета при работе по госконтрактам. Такой закон от 28.12.2025 № 506-ФЗ подписал Владимир Путин 28 декабря 2025 года.

Для должностных лиц вводится штраф от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц и ИП – до 10% цены контракта.

Закон добавляет в КоАП новые статьи. Ст. 15.37.1 будет посвящена несоблюдению требований о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности при исполнении государственного или муниципального контракта, средства для исполнения обязательств по которым подлежат казначейскому сопровождению.

За это предусмотрен штраф:

для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей;

для ИП – от 5 до 10% цены контракта, но не более 250 тысяч;

для юрлиц – от 5 до 10% цены контракта, но не более 500 тысяч рублей.

Ст. 15.49 посвящена нарушению сроков утверждения сведений об операциях со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению со стороны самих госзаказчиков и получателей бюджетных средств. Для должностных лиц штрафы составят от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 1 до 5% цены контракта, но не более 200 тысяч.

Дела по новым статьям будет рассматривать федеральное Казначейство.