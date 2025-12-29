8085 КПК БСН Моб
Ипотека

Ставку по семейной ипотеке хотят снижать при рождении детей

Чтобы родители не откладывали покупку жилья до рождения второго ребенка, депутаты хотят снижать изначальную ставку по ипотеке в зависимости от появления новых детей.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что у получателей семейной ипотеки должна снижаться ставки при рождении второго и третьего ребенка.

В первом квартале 2026 года могут быть следующие ставки:

  • для семей с одним ребенком — 10% годовых;

  • с двумя детьми — 6%;

  • с тремя — 4%.

«Изначально льготная ипотека задумывалась как инструмент стимулирования рождаемости. Значит, чем больше детей в семье, тем выгоднее должны быть условия. Я продвигал эту логику, сейчас ее поддерживают и центральные органы правительства», — сказал Анатолий Аксаков.

Постепенное снижение ставки позволит семьями не откладывать покупку жилья до рождения второго ребенка, чтобы получить выгодные условия.

Также он рассказал о планах Госдумы установить период охлаждения при покупке жилья, чтобы бороться со «схемой Долиной». Подобное также могут распространить на сделки с землей, покупку автомобилей или других объектов, где могут применять мошеннические схемы.

