Ставку по семейной ипотеке хотят снижать при рождении детей

Чтобы родители не откладывали покупку жилья до рождения второго ребенка, депутаты хотят снижать изначальную ставку по ипотеке в зависимости от появления новых детей.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что у получателей семейной ипотеки должна снижаться ставки при рождении второго и третьего ребенка.

В первом квартале 2026 года могут быть следующие ставки:

для семей с одним ребенком — 10% годовых;

с двумя детьми — 6%;

с тремя — 4%.

«Изначально льготная ипотека задумывалась как инструмент стимулирования рождаемости. Значит, чем больше детей в семье, тем выгоднее должны быть условия. Я продвигал эту логику, сейчас ее поддерживают и центральные органы правительства», — сказал Анатолий Аксаков.

Постепенное снижение ставки позволит семьями не откладывать покупку жилья до рождения второго ребенка, чтобы получить выгодные условия.

Также он рассказал о планах Госдумы установить период охлаждения при покупке жилья, чтобы бороться со «схемой Долиной». Подобное также могут распространить на сделки с землей, покупку автомобилей или других объектов, где могут применять мошеннические схемы.