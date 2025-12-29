Пожертвования СОНКО уменьшают налог на прибыль, но с ограничением

База по налогу на прибыль уменьшится, если получатель соответствует и соблюден лимит по размеру расходов.

ООО-учредитель благотворительного фонда, СОНКО перечислило по договору пожертвование своему детищу. Можно ли уменьшить доходы на сумму пожертвования в пределах норм, спросили в чате ФНС.

Согласно п. 16 ст. 270 НК, расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходы, связанные с такой передачей, при расчете налога на прибыль не учитываются, ответили налоговики. Но есть исключения.

Так, исключением будет возможность учитывать в целях налогообложения прибыли расходы в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного в форме пожертвования НКО, включенным в реестр СОНКО (подп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК).

Эти расходы учитываются для налогообложения прибыли в размере, не превышающем 1% процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК (подп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК).

Таким образом, уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль можно только при условии, что организация-получатель денежных средств соответствует критериям, установленным ст. 265 НК, и соблюден установленный лимит по размеру расходов.

