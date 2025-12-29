Предпринимателям Краснодарского края продлили отсрочку по уплате налогов

Организации и ИП в сфере туризма, культуры и развлечений смогут до 30 ноября 2026 года отсрочить уплату налогов, которые нужно уплатить с ноября 2025 года по апрель 2026.

Бизнесу из Краснодарского края, который пострадал от крушения танкеров в Керченском проливе, продлили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал постановление правительства от 25 декабря 2025 года №2128.

Отсрочка будет выглядеть следующим образом:

срок внесения платежей, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года, продлили до 30 ноября 2026 года включительно;

срок внесения платежей, подлежащих уплате за период с ноября 2025 года по апрель 2026 года, будет до 30 июня 2027 года включительно.

«Решение касается налога на имущество организаций и земельного налога, авансовых платежей по этим налогам, а также страховых взносов», — сказано на сайте кабмина.

Воспользоваться отсрочкой могут компании и ИП, которые связаны с туризмом, санаторно-курортной отраслью, культурой, сферой развлечений, парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками.

