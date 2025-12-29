За нарушение сроков оплаты любым поставщикам будут штрафовать

Установлена ответственность за нарушение заказчиком сроков оплаты всем поставщикам, а не только субъектам МСП.

29 декабря 2025 года Путин подписал закон от 29.12.2025 № 524-ФЗ об административной ответственности за нарушение заказчиком сроков оплаты всем поставщикам по договорам о закупках.

Поправки вносят в ст. 7.30.4 КоАП о нарушении порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Сейчас по этой статье за нарушение заказчиком срока оплаты товаров, работ и услуг по договору, заключенному с МСП по результату закупки, штрафуют должностных лиц на 30-50 тыс. рублей, юрлиц — на 50-100 тыс. Таким образом в сфере закупок сложилась ситуация меньшей защищенности от недобросовестных заказчиков поставщиков не из числа субъектов МСП.

В связи с этим установили ответственность за нарушение заказчиком сроков оплаты всем поставщикам, в том числе тем, кто не относится к субъектам МСП.

Принятие закона обеспечит возможность привлечения к ответственности недобросовестных заказчиков и обусловит повышение конкуренции при проведении закупок.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.