30 декабря – последний рабочий день года, но не сокращенный

Рабочий день 30 декабря 2025 не сокращается, так как 31 декабря – не праздник.

Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Несмотря на то, что 31 декабря 2025 года объявлено выходным (за счет переноса с 5 января 2025 года), сокращение рабочего времени 30 декабря не предусмотрено», — сказала эксперт.

Согласно ст. 95 ТК, предпраздничным считается день, предшествующий государственному празднику, а 31 декабря таковым не является, пояснила Санина.

Рабочий день во вторник пройдет в обычном режиме, без сокращения его продолжительности. Но работодатели могут сократить его по своему усмотрению.

Смотрите в производственном календаре от «Клерка», как будем работать и отдыхать в 2026 году.