8081 Каталог Моб
🔴 Вебинар: Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки →
Бухгалтеры

🎄 У «Клерка» есть традиция — каждый год выбираем лучшую бухгалтерскую елку! Самое время принять участие и забрать приз!

Новый год — это про традиции, а у «Клерка» это конкурс новогодних офисных елочек. Принимаем фотографии до полуночи 29 декабря, а 30 декабря выберем лучшую бухгалтерскую елку!

В конкурсе «Лучшая бухгалтерская елка-2026» может участвовать любой читатель «Клерка». Для этого достаточно сфотографировать елочку, которая находится у вас на работе. Конечно идеально, если это елочка стоит как раз в бухгалтерии.

Пришлите фото на почту нашему главному редактору e.balaklickaya@klerk.ru Обязательно в теме письма напишите: елка 2026.

Фото на конкурс принимаются до полуночи (по мск) 29 декабря, а 30 декабря будет опубликован пост со всеми фото. Затем проведем голосование среди читателей!

Три участника конкурса, которые наберут больше всех голосов, получат в подарок:

Все участники получат промокод на 20%-ю скидку на самые крутые курсы «Клерка»: Бухгалтер маркетплейса 2026Учет в строительствеПрофессия главный бухгалтерНалоговый консультант (на один курс на выбор).

Участвуйте и получайте полезные подарки от «Клерка»!

Академия EDPRO
Обучение для бухгалтеров

Как освежить дизайн своей квартиры

С чувством, что в жизни не хватает новых эмоций и ярких красок, сталкивался, наверное, каждый человек. Один из лучших способов выйти из скучной ежедневной рутины — творчество. Раскрывая свой творческий потенциал, мы не просто узнаем себя с другой (более привлекательной!) стороны, избавляемся от стресса и повышаем свою самооценку, но и делаем мир вокруг лучше.

Как освежить дизайн своей квартиры
2
Леля Малахова

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш