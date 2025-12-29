🎄 У «Клерка» есть традиция — каждый год выбираем лучшую бухгалтерскую елку! Самое время принять участие и забрать приз!

Новый год — это про традиции, а у «Клерка» это конкурс новогодних офисных елочек. Принимаем фотографии до полуночи 29 декабря, а 30 декабря выберем лучшую бухгалтерскую елку!

В конкурсе «Лучшая бухгалтерская елка-2026» может участвовать любой читатель «Клерка». Для этого достаточно сфотографировать елочку, которая находится у вас на работе. Конечно идеально, если это елочка стоит как раз в бухгалтерии.

Пришлите фото на почту нашему главному редактору e.balaklickaya@klerk.ru Обязательно в теме письма напишите: елка 2026.

Фото на конкурс принимаются до полуночи (по мск) 29 декабря, а 30 декабря будет опубликован пост со всеми фото. Затем проведем голосование среди читателей!

Три участника конкурса, которые наберут больше всех голосов, получат в подарок:

1 место: подписка Клерк.Премиум на 1 год

2 место: подписка Клерк.Премиум на 6 месяцев

3 место: одна консультация от наших экспертов

Участвуйте и получайте полезные подарки от «Клерка»!