🎄 У «Клерка» есть традиция — каждый год выбираем лучшую бухгалтерскую елку! Самое время принять участие и забрать приз!
В конкурсе «Лучшая бухгалтерская елка-2026» может участвовать любой читатель «Клерка». Для этого достаточно сфотографировать елочку, которая находится у вас на работе. Конечно идеально, если это елочка стоит как раз в бухгалтерии.
Пришлите фото на почту нашему главному редактору e.balaklickaya@klerk.ru Обязательно в теме письма напишите: елка 2026.
Фото на конкурс принимаются до полуночи (по мск) 29 декабря, а 30 декабря будет опубликован пост со всеми фото. Затем проведем голосование среди читателей!
Три участника конкурса, которые наберут больше всех голосов, получат в подарок:
1 место: подписка Клерк.Премиум на 1 год
2 место: подписка Клерк.Премиум на 6 месяцев
3 место: одна консультация от наших экспертов
Все участники получат промокод на 20%-ю скидку на самые крутые курсы «Клерка»: Бухгалтер маркетплейса 2026, Учет в строительстве, Профессия главный бухгалтер, Налоговый консультант (на один курс на выбор).
Участвуйте и получайте полезные подарки от «Клерка»!
