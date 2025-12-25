🎄Конкурс на лучшую бухгалтерскую ёлку 2026 от «Клерка»

Новый год — это про традиции и у нас они тоже есть. И самая любимая — конкурс новогодних офисных елочек. Фото на конкурс принимаем до полуночи 29 декабря, а 30 декабря выберем лучшую бухгалтерскую елку! Читайте все о правилах и призах, и спешите сделать фото.

Как участвовать в конкурсе?

«Лучшая бухгалтерская ёлка-2026» — в этом конкурсе может участвовать любой читатель «Клерка».

Что нужно сделать:

Сфотографировать елочку, которая находится у вас на работе. Конечно идеально, если это елочка стоит как раз в бухгалтерии, но вы можете сделать и фото красавицы, которая украшает холл или офис. Постарайтесь, чтобы фото вышло качественным и четким. Пришлите фото на почту нашему главному редактору e.balaklickaya@klerk.ru Обязательно в теме письма напишите: ёлка 2026. В письме не забудьте дать ссылку на ваш профиль на «Клерке» или напишите ник! Это поможет быстро вручить вам подарок. Фото на конкурс принимаются до полуночи (по мск) 29 декабря, 30 декабря будет опубликован пост со всеми фото. В нем читатели «Клерка» проголосуют и выберут три лучшие елочки-победителя. Голосование закончится в 18.00 по мск 30 декабря.

Какие подарки мы приготовили 🎁?

Три участника конкурса, которые наберут больше всех голосов, получат в подарок:

1 место: подписка Клерк.Премиум на 1 год

2 место: подписка Клерк.Премиум на 6 месяцев

3 место: одна консультация от наших экспертов

Все участники получат промокод на 20%-ю скидку на самые крутые курсы «Клерка»: Бухгалтер маркетплейса 2026, Учет в строительстве, Профессия главный бухгалтер, Налоговый консультант (на один курс на выбор). Промокод придет вам в ответном письме после отправки фото елочки.

Что такое подписка Клерк.Премиум?

Мы собрали лучшее для бухгалтеров:

экспертные статьи-разборы (более 1300);

вебинары (почти 400 записей вебинаров и регулярно новые эфиры);

онлайн-курсы (более 70);

мини-курсы и конспекты вебинаров с тестами;

мастер-классы по заполнению отчетности;

консультации с экспертами + база вопросов и ответов;

сервис проверки контрагентов и СПС.

Подписка обновляется: мы актуализируем курсы, ежедневно выпускаем горячие материалы, доступные только подписчикам, приглашаем опытных экспертов и следим за изменениями в законах за вас.

Активируем подписку для победителей с 12 января 2026 года.

Участвуйте обязательно — создайте новогоднее настроение себе и коллегам по всей стране!