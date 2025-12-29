В СБП будет доступно пополнение счета наличными через банкомат любого банка

В банкомате любого банка будет можно пополнить счет наличными по Системе быстрых платежей.

Центробанк работает над тем, чтобы по Системе быстрых платежей (СБП) пользователи могли пополнить счет наличными через банкомат любого банка.

«В ближайших планах — реализовать сценарий пополнения своего счета наличными через банкомат любого банка», — сказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Также регулятор планирует расширить для бизнеса возможности онлайн-платежей в бюджет. Подобные платежи будут схожи с технологией QR-presented — это когда человек сам генерирует свой QR-код для оплаты и предъявляет его на кассе, а не сканирует созданный магазином.