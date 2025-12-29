Физлица станут платить фиксированные штрафы за недекларирование сигарет и алкоголя

Без декларирования можно провезти не больше 250 сигарет и до 10 литров алкоголя.

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.12.2025 № 560-ФЗ о штрафах до 10 тыс. рублей для физлиц, которые превышают норму алкоголя и сигарет для личного пользования, но не декларируют эти товары.

Штрафовать за недекларирование сигарет и алкоголя при их ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза будут по ст. 16.2 КоАП. Для личного пользования без уплаты пошлин можно ввозить:

не больше 250 сигарет;

не более 10 литров алкоголя.

Если норму превысить, штраф для граждан будет от 5 до 10 тыс. рублей с возможной конфискацией товаров.

Раньше за недекларирование можно было получить штраф от 1/2 до двукратного размера стоимости товаров, а сейчас сумма стала фиксированной.

Также вместо штрафа могут вынести предупреждение, если перевозчик не принял меры для сохранности товаров при аварии, форс-мажоре или других препятствиях. Сейчас по этой статье предусмотрены штрафы до 40 тысяч рублей.

Предупреждение могут вынести и по статье за непредставление в установленный срок в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.