💣 Маркетплейсам запретили выдавать пиротехнику в ПВЗ в жилых домах

Запретили хранить и выдавать пиротехнические изделия, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в пунктах выдачи, расположенных в жилых домах.

Маркетплейсы не смогут хранить и выдавать пиротехнику, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в ПВЗ, расположенных в жилых домах. Об этом сообщила пресс-службе МЧС.

«Маркетплейсам даны соответствующие поручения о запрете хранения и выдачи пиротехнических изделий, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением медицинских изделий, косметической продукции) в пунктах выдачи заказов, расположенных в жилых домах», — говорится в сообщении.

Решение приняли по результатам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле в РФ с участием представителей маркетплейсов.

Меры направлены на безопасность россиян, так как реализация пожароопасных товаров в жилых домах может негативно повлиять на развитие пожара, качество тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, добавили в МЧС.

Кроме того, этот вопрос могут включить в план заседаний госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на 2026 год.

Подробнее о том, как вести учет на маркетплейсах, расскажем на обновленном с учетом налоговой реформы-2026 курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса 2026». Вы научитесь вести учет у селлера, делать возвраты, считать налоги и делать отчетность. Сможете анализировать торговлю через маркетплейсы и эффективно управлять финансами.

Цена курса со скидкой 43%: 19 900 ₽ вместо 34 900 ₽.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.