💣 Маркетплейсам запретили выдавать пиротехнику в ПВЗ в жилых домах
Маркетплейсы не смогут хранить и выдавать пиротехнику, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в ПВЗ, расположенных в жилых домах. Об этом сообщила пресс-службе МЧС.
«Маркетплейсам даны соответствующие поручения о запрете хранения и выдачи пиротехнических изделий, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением медицинских изделий, косметической продукции) в пунктах выдачи заказов, расположенных в жилых домах», — говорится в сообщении.
Решение приняли по результатам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле в РФ с участием представителей маркетплейсов.
Меры направлены на безопасность россиян, так как реализация пожароопасных товаров в жилых домах может негативно повлиять на развитие пожара, качество тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, добавили в МЧС.
Кроме того, этот вопрос могут включить в план заседаний госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на 2026 год.
