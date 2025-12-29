🍺 Регионы начнут рассматривать дела о нарушениях маркировки пива

Руководители структурных подразделений некоторых территориальных органов получат право рассматривать дела пивоваров о нарушениях в маркировке.

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.12.2025 № 559-ФЗ, по которому региональные ведомства начнут рассматривать административные дела о нарушениях правил маркировки пива.

Такое право будет у руководителей структурных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, которые занимаются контролем в сфере маркировки пивной продукции.

«Рассмотрение дел о таких административных правонарушениях также предлагается отнести к компетенции судей, если орган или должностное лицо, к которому поступило дело, передает его на рассмотрение в суд», — сказано на сайте Минфина.

Ожидается, что изменения позволят усилить региональный контроль за соблюдением требований маркировки.