В приграничных регионах введен мораторий на взыскание долгов

Задолженности не будут взыскивать до конца военного положения или КТО, но это не относится к алиментам и еще некоторым долгам.

29 декабря 2025 года президент РФ подписал закон от 29.12.2025 № 566-ФЗ о возможности приостанавливать взыскание долгов на территориях, где введены военное положение или режим контртеррористической операции.

Изменения внесли в закон об исполнительном производстве. Судебные приставы-исполнители теперь могут приостанавливать взыскание задолженности до устранения указанных чрезвычайных обстоятельств.

Мораторий не распространяется на взыскание алиментов, возмещение вреда жизни или здоровью граждан, на конфискацию имущества коррупционеров. Также от взысканий не освобождаются компании с долгами по выплате выходных пособий и зарплате, по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды.

Под действие закона попадают физлица, юрлица и ИП в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областях.