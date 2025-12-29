В 2025 году россияне покупали по 5,5 тыс. квартир в день. Долги по ипотеке превысили 190 млрд рублей
В 2025 году квартиры в новостройках продавались в 360 городах РФ – 5 лет назад их было 290. Об этом сообщает платформа «Циан» (анализ есть у «Клерка»).
Так, в день на первичном и вторичном рынках россияне покупали по 5,5 тыс. квартир. В 2024 году показатель был выше – 5,9 тыс.
Самыми популярными этажами в новостройках стали со второго по пятый. Это связано в том числе с тем, что низкие этажи дешевле.
Пятница – самый популярный день для покупки квартиры. Каждая 5-я новостройка в уходящем году была куплена в этот день. На втором месте – понедельник.
В 2025 году купили 10 квартир в новостройках стоимостью более 1 млрд рублей, все – в Москве.
Больше всего в уходящем году средняя цена квадратного метра выросла в Севастополе – на 68%. Меньше всего – в Ижевске, на 16%.
13 кв. м – площадь самой маленькой новостройки, продаваемой на Циане в 2025 г. Жилье продавалось в Санкт-Петербурге.
Средняя площадь проданной квартиры в новостройках – 46,6 кв. м. Средняя цена квартиры в новостройках – 9,4 млн рублей, на вторичном рынке – 6,7 млн. Цены выросли за год на 9% и 6% соотвтетственно.
Объем просроченной задолженности по ипотеке вырос в два раза и превысил 190 млрд рублей.
65% от общей площади введенного в 2025 г. жилья пришлось на ИЖС, добавили эксперты.
