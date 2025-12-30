Голикова: работодателей будут оценивать по «семейному» рейтингу

Новый рейтинг позволит оценить, какие компании помогают семьям своих сотрудников больше всего.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что крупнейших работодателей планируют оценивать по «семейному» рейтингу. В него войдут мероприятия по поддержке семей сотрудников.

«Планируем, как это поручил президент, запустить "семейный" рейтинг крупнейших российских работодателей, продолжим работу по внедрению корпоративного демографического стандарта, строительство и капитальный ремонт детских садов», — сказала Голикова.

Также она добавила, что в приоритете — внедрить корпоративный демографический стандарт, построить и отремонтировать детские сады, повысить доступность групп продленного дня.

Также в России будут работать над бесплатным переобучением женщин, которые решили сменить профессию на ту, что востребована на рынке труда.