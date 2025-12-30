В 2026 году в России перейдут на универсальный QR-код, но он может уже не понадобиться

В 2026 году Россия завершит переход на универсальный QR-код, который объединит оплату через СБП, банковские сервисы и будущий цифровой рубль. Но к моменту его запуска есть вероятность, что другие способы бесконтактных платежей уже перехватят часть клиентов.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на участников рынка.

В пресс-службе НСПК сообщили, что сегодня технологию универсального QR-кода могут использовать более 200 банков и около 7,4 млн магазинов. Это вся эквайринговая сеть СБП.

«Каждый банк в стране может подключиться к универсальному QR на равных условиях и предоставить своим клиентам удобный сценарий приема платежей. Так, отсканировав один QR любым доступным способом, покупатель может оплатить покупки через СБП, платежными сервисами, сервисом рассрочки, а в будущем и цифровым рублем», — пояснили в НСПК.

НСПК – оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода. Все банки будут обязаны обеспечить его использование с 1 сентября 2026 года.

Так, Т-Банк не ожидает потерь в объеме транзакций, так как оплата T-Pay на Android и на iPhone уже заметно перехватывает трафик у QR-кода.

«Бесконтактная оплата телефоном – это способ более привычный, а также быстрый и удобный, чем оплата по QR. Например, уже более 30% тех, кто оплачивал свои покупки по QR, перешли на T-Pay на iPhone. Оплата по биометрии также набирает популярность. К моменту перехода на универсальный платежный QR-код, который произойдет только к концу 2026 года, мы ожидаем общего снижения количества оплат по QR-кодам, так как люди будут переходить на более быстрые и удобные способы оплат», — говорится в сообщении пресс-службы.

Совкомбанк тоже не ожидает изменений в объеме транзакций, так как технология затрагивает только способ вызова платежного сервиса, а не сам механизм оплаты.

В ПСБ подтвердили, что банк поддерживает развитие проекта универсального QR-кода от НСПК и уже подключил его на 90% своих эквайринговых терминалов.