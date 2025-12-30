При реорганизации компании IT-ипотека продолжит действовать

Процедура реорганизации аккредитованной IT-компании не будет препятствием к получению льготной ипотеки.

Минцифры разъяснило, что льготная ипотека для специалистов в сфере IT сохранится, даже если компания начнет процедуру реорганизации. Например, когда ООО решило стать АО.

Раньше для участия в программе IT-компания должна была по итогам предыдущего года подтвердить право на применение налоговых льгот.

Организации, преобразованные в текущем году, могут заявить право на такие льготы только с этого же года, а ФНС включает сведения о них в соответствующий перечень только 20 мая следующего года. Из-за чего сотрудники временно оставались без прав на льготные кредиты при покупке жилья.

«Чтобы устранить правовую коллизию, в условия программы были внесены изменения. Новые правила распространяются на все льготные ипотечные кредиты, оформленные по обновленным условиям программы», — сказано на сайте министерства.

Сейчас льготной IT-ипотекой пользуются порядка 92,5 тыс. человек.