Теперь подпиской можно пользоваться вдвоем — ловите новинки в Клерк.Премиум!

В последнем выпуске 2025 года — изменения в Клерк.Премиум, которые уже работают для подписчиков.

«Клерк» приготовил подарок для тех, кто оплачивал подписку Премиум от компании. В вашей подписке появилось еще одно место для коллеги. Мы бесплатно подключили корпоративный формат 400 пользователям.

А если вы руководите обучением, например, вы главбух, то сможете не просто дать доступ, а назначить конкретные онлайн-курсы под задачи вашей компании — кому что пройти и в каком порядке.

У подписчиков Клерк.Премиум открыта большая база курсов, но проходить их по порядку не всегда есть время, следующий модуль открывается только после теста. А если тема нужна прямо сейчас?

В подписке появились следующие полезные материалы:

Налоги-2026: НДС на УСН, взносы, налог на прибыль, декларации. 30 вопросов от бухгалтеров. Практическая консультация с видео.

Расчет суммы патента и уведомление на уменьшение суммы налога в 1С:Бухгалтерия 8: пошаговая инструкция.

Как рассчитать действительную долю в ООО.

Как оформить отстранение и допуск к работе. Мини-курс.

Заявления по патенту: новые формы-2026.

Сразу после каникул подписчиков ждут прямые эфиры:

13 января — Новая форма ЕФС-1: изменения и заполнение ЭТК. Что поменялось в кодах и структуре, какие документы важны для стажа.

14 января — 1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским. Последние изменения и разбор живых вопросов по 1С:ЗУП, Бухгалтерии, ERP.

Но это еще не все новости! Подробнее о новинках в Клерк.Премиуме читайте в дайджесте!