Важные обновления в подписке Клерк.Премиум. Дайджест №16
Подарок для тех, кто оплачивал Премиум от компании
В новый год с подарками — мы бесплатно подключили корпоративный формат 400 пользователям, которые оплачивали Премиум от компании.
А это значит — в вашей подписке появилось еще одно место для коллеги.
Смотрите на аватарку, если рамка стала разноцветной вместо красной — подарок уже у вас, можно добавлять коллегу и пользоваться подпиской Премиум вдвоем.
А если вы руководите обучением, например, вы главбух, то сможете не просто дать доступ, а назначить конкретные онлайн-курсы под задачи вашей компании — кому что пройти и в каком порядке.
Полезное обновление в обучении
У подписчиков Клерк.Премиум открыта большая база курсов, но проходить их по порядку не всегда есть время, следующий модуль открывается только после теста, а если тема нужна прямо сейчас.
Добавили новый режим: внутри выбранного курса можно открыть сразу все главы и быстро перейти к нужному уроку без обязательных промежуточных тестов.
Важно, в таком режиме прогресс и сертификат не фиксируются. Сертификат, как и раньше, только при полном прохождении курса с тестами. Зато точечно посмотреть, освежить, разобраться в теме стало проще.
Проверяйте и забирайте пользу: выберите курс, откройте все главы и начните с того урока, который нужен вам сегодня.
Задайте вопросы эксперту в Клерк.Консультациях
Просто описываете свою ситуацию и получаете четкий персональный ответ, что нужно сделать и на что обратить внимание. Только конкретные решения от специалистов, которые знают, как все работает на практике.
Или ищите подобную ситуацию в базе готовых решений от экспертов.
Провели несколько практичных вебинаров
1) Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С
Разбираем план подготовки: что править в учетной политике под новые ФСБУ, как посчитать нагрузку и что подкрутить в 1С.
2) ВЭД-2026. Консультация с экспертом Еленой Клиновой
Все последние изменения по ВЭД и ответы на вопросы бухгалтеров.
3) Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера
Аудитор разложил по шагам, что обязательно проверить..
Сразу после каникул — прямые эфиры
Регистрируйтесь сейчас, мы напомним
13 января — Новая форма ЕФС-1: изменения и заполнение ЭТК
Что поменялось в кодах и структуре, какие документы важны для стажа.
14 января — 1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским
Последние изменения и разбор живых вопросов по 1С: ЗУП, Бухгалтерии, ERP.
15 января — НДС-2026: переход на 22% и НДС на УСН
Как перейти на новую ставку, оформить допсоглашения/корректировки по договорам и не потерять вычеты — особенно если вы на УСН с НДС.
16 января — ФСБУ-2026: практическая консультация с аудитором Анной Тетерлевой
Как готовить отчетность по ФСБУ 4/2023, чтобы не собирать правки в последний день.
Раздел «Разборы законов»
Налоги-2026: НДС на УСН, взносы, налог на прибыль, декларации. 30 вопросов от бухгалтеров. Практическая консультация с видео
Расчет суммы патента и уведомление на уменьшение суммы налога в 1С:Бухгалтерия 8: пошаговая инструкция
Как рассчитать действительную долю в ООО
Длящийся договор и НДС: как поступить упрощенцу в переходном периоде, что предписал КС
Сколько нужно хранить авансовые отчеты. Мини-курс
Зачем ИП на патенте нужна УСН, расскажем по порядку.
Как оформить доначисление зарплаты: в каких случаях работодатель должен провести доначисление зарплаты и как его оформить.
Лист ознакомления с результатами СОУТ: всегда ли нужен и сколько его хранить.
Как оформить отстранение и допуск к работе. Мини-курс
Заявления по патенту: новые формы-2026
Перевод жилого помещения в нежилое: пошаговая инструкция
Может ли студент-очник работать на полную ставку
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию