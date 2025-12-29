Важные обновления в подписке Клерк.Премиум. Дайджест №16

В последнем выпуске этого года — изменения в Клерк.Премиум, которые уже работают для подписчиков. Бонусное место для коллеги, новый режим изучения курсов, свежие вебинары и расписание январских эфиров.

Подарок для тех, кто оплачивал Премиум от компании

В новый год с подарками — мы бесплатно подключили корпоративный формат 400 пользователям, которые оплачивали Премиум от компании.

А это значит — в вашей подписке появилось еще одно место для коллеги.

Смотрите на аватарку, если рамка стала разноцветной вместо красной — подарок уже у вас, можно добавлять коллегу и пользоваться подпиской Премиум вдвоем.

А если вы руководите обучением, например, вы главбух, то сможете не просто дать доступ, а назначить конкретные онлайн-курсы под задачи вашей компании — кому что пройти и в каком порядке.

Полезное обновление в обучении

У подписчиков Клерк.Премиум открыта большая база курсов, но проходить их по порядку не всегда есть время, следующий модуль открывается только после теста, а если тема нужна прямо сейчас.

Добавили новый режим: внутри выбранного курса можно открыть сразу все главы и быстро перейти к нужному уроку без обязательных промежуточных тестов.

Программа онлайн-курса Бухгалтерия маркетплейса

Важно, в таком режиме прогресс и сертификат не фиксируются. Сертификат, как и раньше, только при полном прохождении курса с тестами. Зато точечно посмотреть, освежить, разобраться в теме стало проще.

Проверяйте и забирайте пользу: выберите курс, откройте все главы и начните с того урока, который нужен вам сегодня.

Задайте вопросы эксперту в Клерк.Консультациях

Просто описываете свою ситуацию и получаете четкий персональный ответ, что нужно сделать и на что обратить внимание. Только конкретные решения от специалистов, которые знают, как все работает на практике.

Или ищите подобную ситуацию в базе готовых решений от экспертов.

Провели несколько практичных вебинаров

1) Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С

Разбираем план подготовки: что править в учетной политике под новые ФСБУ, как посчитать нагрузку и что подкрутить в 1С.

2) ВЭД-2026. Консультация с экспертом Еленой Клиновой

Все последние изменения по ВЭД и ответы на вопросы бухгалтеров.

3) Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера

Аудитор разложил по шагам, что обязательно проверить..

Сразу после каникул — прямые эфиры

Регистрируйтесь сейчас, мы напомним

13 января — Новая форма ЕФС-1: изменения и заполнение ЭТК

Что поменялось в кодах и структуре, какие документы важны для стажа.

14 января — 1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским

Последние изменения и разбор живых вопросов по 1С: ЗУП, Бухгалтерии, ERP.

15 января — НДС-2026: переход на 22% и НДС на УСН

Как перейти на новую ставку, оформить допсоглашения/корректировки по договорам и не потерять вычеты — особенно если вы на УСН с НДС.

16 января — ФСБУ-2026: практическая консультация с аудитором Анной Тетерлевой

Как готовить отчетность по ФСБУ 4/2023, чтобы не собирать правки в последний день.

Раздел «Разборы законов»

Налоги-2026: НДС на УСН, взносы, налог на прибыль, декларации. 30 вопросов от бухгалтеров. Практическая консультация с видео

Расчет суммы патента и уведомление на уменьшение суммы налога в 1С:Бухгалтерия 8: пошаговая инструкция

Как рассчитать действительную долю в ООО

Длящийся договор и НДС: как поступить упрощенцу в переходном периоде, что предписал КС

Сколько нужно хранить авансовые отчеты. Мини-курс

Зачем ИП на патенте нужна УСН, расскажем по порядку.

Как оформить доначисление зарплаты: в каких случаях работодатель должен провести доначисление зарплаты и как его оформить.

Лист ознакомления с результатами СОУТ: всегда ли нужен и сколько его хранить.

Как оформить отстранение и допуск к работе. Мини-курс

Заявления по патенту: новые формы-2026

Перевод жилого помещения в нежилое: пошаговая инструкция

Может ли студент-очник работать на полную ставку