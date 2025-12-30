👀 В каких отраслях в 2025 году средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей

Зарплаты больше 200 тыс. платили в рыболовстве и сотрудникам воздушного и космического транспорта.

Средняя ежемесячная зарплата в октябре 2025 года превысила 200 тыс. рублей в двух отраслях.

Самые высокие зарплаты в октябре были у работников воздушного и космического транспорта (215,4 тысячи рублей) и рыболовства (205,5 тыс.).

Также за десять месяцев 2025 года зарплаты превысили 200 тысяч у занятых в добыче нефти и газа (204,1 тыс. рублей), на производстве табачных изделий (208,3 тыс.) и специалистов воздушного и космического транспорта (205,3 тыс.).

Почти достигли отметки в 200 тысяч финансисты и страховщики, которые в среднем за январь-октябрь получали 197,8 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая со сверхвысокими зарплатами. В октябре она составила 99,7 тысячи рублей по всей стране.