Исправить ошибку в патенте нужно не позднее чем за 10 дней до начала применения ПСН

Если в заявлении на патент сделали ошибку – нужно отправить заявление с просьбой аннулировать заявление с неверным показателем.

Налоговую службу спросили – как исправить ошибку в отправленном заявлении на патент, если неверно указали площадь помещения.

«Рекомендуем представить в налоговый орган по месту осуществления предпринимательской деятельности заявление в свободной форме с просьбой аннулировать заявление, в котором неверно указан физический показатель», — ответили налоговики.

Заявление на получение патента с уточненными показателями нужно будет подать не позднее чем за 10 дней до начала применения ПСН.

Форма заявления на получение патента № 26.5-1 (КНД 1150010), а также порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@, добавили в чате.