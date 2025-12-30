Чернышов предложил уточнить порядок назначения страховой пенсии

Назначать пенсию предлагается со дня возникновения права на нее.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил назначать страховую пенсию со дня возникновения права на нее, если подтверждены все необходимые условия.

Такое обращение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Сейчас по закону страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на такую пенсию.

«Прошу рассмотреть и поддержать инициативу о назначении страховой пенсии со дня возникновения права на нее, при условии подтверждения всех необходимых условий (возраст, стаж, баллы)», — написал Чернышов.

При этом порядок обращения за пенсией по заявлению предлагается сохранить. Но если человек обращается позднее даты возникновения права – выплата пенсии и ее доставка должны производиться за весь период, начиная с этой даты, с компенсацией всех недополученных сумм.

Это позволит полностью устранить финансовые потери пенсионера из-за позднего обращения и гарантировать получение всей причитающейся суммы, добавил вице-спикер Госдумы.